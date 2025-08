Jornal espanhol repercute estreia de Saúl e Samuel Lino no Flamengo: ‘Infeliz’

O aguardado momento chegou. Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl vestiram o Manto Sagrado pela primeira vez na noite de quinta-feira (31). O trio, contratado na endinheirada janela de transferências do Flamengo, entrou em campo no Maracanã, sob os olhares atentos da Nação. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, as estreias ganharam espaço na mídia internacional especializada nesta sexta (1).

Em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino, responsável pela cobertura do futebol sul-americano no "As", na Espanha, o veículo destacou o potencial do elenco do Flamengo com a chegada dos reforços oriundos do futebol europeu. No entanto, a publicação ponderou que nomes, por si só, não garantem vitórias. Veja a repercussão abaixo:

Título do jornal "As" sobre a partida enrte Flamengo e Atlético-MG (Foto: Reprodução/As)

Em tradução livre: A infeliz estreia de Saúl e Lino (título). Os dois ex-jogadores do Atlético de Madrid estrearam pelo novo time, assim como Emerson. No entanto, o Atlético Mineiro conquistou uma grande vitória no Maracanã (subtítulo).

Samuel Lino, o melhor em campo ⚽

— Aos 55 minutos, diante do tropeço do time da casa, Filipe não hesitou em fazer uma tripla substituição, incluindo a estreia de Lino. O ex-jogador do Atlético de Madrid foi escalado como ponta-esquerda, mas com liberdade para aparecer em outras áreas do ataque. Ele se mostrou intenso, com vontade de participar e ousado nos momentos finais. Teria marcado um gol soberbo se não fosse a defesa de Everson aos 85 minutos.

Emerson Royal, poucos minutos ⌛

— Houve também tempo para a estreia de Emerson, que entrou em campo faltando 20 minutos para o fim do jogo para tentar reanimar o ataque. Ele teve a chance mais clara, com um chute que acertou o travessão.

Saúl e o fim de jogo ❌

— Para completar, Saúl entrou em campo aos 78 minutos para tentar empatar o jogo. O Atlético-MG defendeu com enorme confiança, e o placar de 0 a 1 permaneceu inalterado. Isso apesar do suspense aos 95 minutos, quando Lino marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.

