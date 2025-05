Gabigol faz postagem enigmática antes de Cruzeiro x Flamengo

O primeiro reencontro de Gabigol com o Flamengo acontece neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. Antes do apito inicial, o camisa 9 do Cruzeiro usou as redes sociais para postar uma mensagem enigmática.

A manifestação do atleta aconteceu após a vitória do time celeste sobre o Vila Nova, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O triunfo aconteceu na última quinta-feira (1), por 2 a 0, no Estádio Mineirão. No ritmo da vitória, Gabigol realizou a seguinte publicação: "Uma bela cigana jogou as cartas...".

A frase postada pelo atacante faz menção a uma famosa música entre a a torcida do Cruzeiro. A continuação da canção é a seguinte: "e disse que meu Cruzeiro vai ser campeão. Que no Brasileirão tenho quatro taças, e na Copa Libertadores sou tradição". Veja a publicação abaixo:

Cruzeiro x Flamengo

A partida que marcará o reencontro de Gabigol com o Flamengo acontece neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-negro disputa com o Cruzeiro as primeiras colocações do campeonato nacional. Os times se encontram respectivamente nas primeira e quarta posição.

Para a partida, o Cruzeiro vem de uma vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0, pela Copa do Brasil onde o camisa 9 foi um dos destaques da partida. Da mesma forma, o Flamengo também venceu o Botafogo-PB pela mesma competição.

