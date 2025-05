Pai revela surpresa de Joshua com Filipe Luís no Flamengo: ‘É gênio’

Joshua e Filipe Luís deram continuidade à parceria das categorias de base no profissional do Flamengo. O técnico promoveu a estreia do jovem de 17 anos contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, e foi dele o gol da vitória por 1 a 0 no Castelão, em São Luís (MA). Em entrevista ao Lance!, o pai do meia-atacante comentou a relação entre o filho e o treinador, revelando a reação do menino ao ser treinado pelo ídolo.

— Quando virou o ano do sub-16, o Flamengo tinha sido campeão da Adidas Cup, o Joshua foi o vice-artilheiro e foi o melhor jogador, "MVP", e seleção da competição. Então, quando virou o ano, seria outro treinador, e de repente anunciaram que seria o Filipe. Nos primeiros treinamentos, o Joshua falou: "Pai, o Filipe é gênio. Pai, o Filipe vai ser treinador de alto nível aí do mundo, ele é muito gênio, sabe muito de futebol, sabe transmitir". E do lado dele estão pessoas também extraordinárias, o Iván (Palanco, auxiliar), a comissão dele — contou Eddie Andrade.

O pai de Joshua relembrou a temporada do filho em 2024, quando ele se destacou na base rubro-negra. Eddie ressalta a importância de Filipe Luís para o crescimento do jovem, tanto como jogador quanto como pessoa.

— Ali começou essa parceria. O Filipe colocou ele para jogar de um jeito que ele gosta, camisa 10. Como o Filipe disse, ele foi o camisa 10 do Filipe e fez muitos gols na temporada, se não me engano foram 25 gols. Foi o artilheiro do primeiro título do Filipe como treinador, foi a Taça Rio lá em São Januário. O Joshua foi o artilheiro desse time e líder de assistência também. Então, dali o Filipe pegou um carinho muito grande por ele, e ele também pelo Filipe. Ele também cresceu muito, como jogador, como pessoa. Essa convivência, que foram seis meses, uma convivência muito intensa — comentou Eddie.

— O Filipe gosta muito de trabalho, trabalha duro, e foi uma mudança de chave também para o Joshua, no momento crucial da profissão dele. Você vira jogador mesmo a partir dessa idade, com 17 anos, que você engrena e começa a ficar mais amadurecido, e o Filipe foi crucial nesse tempo para ele. E eu creio que ele também foi importante para o Filipe lá, até porque o Filipe falou isso em entrevista, que também nos alegrou muito, nos emocionou muito — finalizou o pai de Joshua.

Joshua pelo Flamengo

Joshua foi o responsável pela vitória do Flamengo em cima do Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos fez a estreia pelo profissional e balançou as redes aos 39 minutos da segunda etapa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Com mais de 100 gols nas categorias de base, Joshua atua com a camisa rubro-negra desde janeiro de 2018. No primeiro ano de Filipe Luís no Flamengo como treinador, na categoria sub-17, o meia-atacante era o grande destaque da equipe. O camisa 10, inclusive, acertou a sua cobrança de pênalti na final da Copa Rio Sub-17 em São Januário. Em 2024, ele marcou 20 gols em 26 partidas.

