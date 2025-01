Com quatro gigantes da Série A, FC Series fecha transmissão com mais dois canais

Torneio amistoso de pré-temporada na Flórida, a FC Series fechou com mais dois canais para transmissão em plataformas digitais. O campeonato, que conta com Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG, acertou com o "Canal GOAT" e a "TNT Sports", que vão exibir a competição no Youtube.

Além do GOAT e da TNT Sports, a Band vai exibir a competição em TV aberta, enquanto a Globo transmite os jogos através do Sportv e do Premiere. Além dos quatro brasileiros, o Orlando City também participa do torneio. O primeiro jogo acontece no dia 15, às 21h30, entre Cruzeiro e São Paulo, em Orlando.

Origem da FC Series

A FC Series surgiu como uma evolução da Florida Cup, ampliando o alcance e a competitividade do torneio. Desde sua criação, tem atraído clubes renomados, proporcionando confrontos de alto nível e servindo como uma plataforma de preparação para as temporadas oficiais. As partidas serão realizadas na Flórida.

Veja o calendário da competição:

15/1 - 21h30

Cruzeiro x São Paulo (Orlando)

18/1 - 17h

Atlético-MG x Cruzeiro (Orlando)

19/1 - 17h

São Paulo x Flamengo (Miami)

25/1 - 17h

Orlando City x Atlético-MG (Orlando)