Mercado da Bola: Zinho aponta substituto de Gabigol para o Flamengo

Durante o programa ESPN FC, o ex-jogador Zinho apontou Alerrando, atacante do RB Bragantino, como substituto ideal de Gabigol. Jogador foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2024, atuando pelo Vitória. O Camisa 9 está na mira do CSKA, da Rússia.

José Boto traz mudanças no cotidiano do Flamengo; confira

Zinho confessou não conhecer o atacante Juninho, do Qarabag, que interessa ao Flamengo. Ao analisar o substituto de Gabigol, o comentarista da ESPN concluiu que o mais assertivo seria investir na contratação de Alerrandro, que terminou o ano como artilheiro ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols.

- Eu vou pelo valor… o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Alerrandro, não ficou no Vitória por conta desse valor (4 a 5 milhões de euros). É mais novo (do que o Juninho), vai fazer 25 anos no dia 12 de janeiro - afirma Zinho.

- Eu acho que era uma investida mais certa, o cara mostrou no Campeonato Brasileiro, jogando por um time da zona intermediária, fez uma campanha brilhante, terminou artilheiro do campeonato. Estou falando pelo valor - acrescentou o ex-jogador.

Situação de Alerrandro

Emprestado ao Vitória na última temporada, Alerrandro está de volta ao Red Bull Bragantino. O clube baiano tentou a permanência do atleta, mas não houve acordo entre as partes. A princípio, o Massa Bruta só aceita negociar de forma definitiva.

Alerrandro atuando pelo Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

