Flamengo consegue liberação para contar com Carlinhos na estreia no Carioca

O Flamengo conseguiu converter a pena de Carlinhos aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de atitude do atacante em jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Assim, o jogador fica à disposição do time carioca para os primeiros jogos do estadual.

Carlinhos foi punido (no dia 19 de dezembro) com 30 dias de suspensão, além de receber multa de R$ 5 mil, por empurrar a cabine do VAR na partida contra o Grêmio em Porto Alegre. Como já tinha cumprido 18 dias da pena, restavam 12 (quando o Rubro-Negro entrou com o pedido). Assim, o clube carioca conseguiu reverter o período em pagamento de R$ 20 mil.

O centroavante é um dos jogadores do elenco principal do Flamengo que fará parte do grupo que disputará para os primeiros compromissos do Campeonato Carioca. Afinal, os demais atletas estarão com o técnico Filipe Luís em pré-temporada nos Estados Unidos.

Carlinhos (à direita) durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Durante os treinamentos, Carlinhos foi utilizado no amistoso contra o Maricá. Ele, no entanto, não iniciou entre os titulares, justamente pela incerteza de sua presença nos primeiros jogos da competição.

Estreia do Flamengo no Campeonato Carioca

O Rubro-Negro encara o Boavista, no domingo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O confronto será em Aracaju.

