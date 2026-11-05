A vitória do Flamengo sobre o Grêmio, na noite de quarta-feira (4), no Maracanã, foi importante para os objetivos esportivos do clube no Brasileirão, em que abriu seis pontos de vantagem na liderança (com o Palmeiras com um jogo a menos). Fora das quatro linhas, porém, o ambiente na Gávea está longe de ser tranquilo. Em meio à ebulição política e às discussões sobre a situação financeira rubro-negra, o confronto entre o atual presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e o ex-mandatário Rodolfo Landim voltou a ganhar força e promete novos capítulos.

O principal episódio ocorreu na terça-feira, durante reunião do Conselho Deliberativo. Na ocasião, os conselheiros aprovaram a renovação do patrocínio da Shopee por mais uma temporada, até 2027. A empresa seguirá estampando as mangas das camisas masculina e feminina, em um acordo de R$ 14 milhões anuais (aumento de R$ 1 milhão em relação ao contrato de 2026). A aprovação foi ampla: 287 votos favoráveis e apenas dois contrários. Os valores foram inicialmente divulgados pelo jornalista Rodrigo Mattos.

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A renovação, no entanto, acabou dividindo espaço com um assunto de maior repercussão política. De volta à vida interna do clube após conseguir na Justiça reverter sua expulsão, atribuída à gestão de Bap, Landim compareceu à reunião e fez cobranças ao atual presidente. O ex-mandatário questionou a condução financeira do Flamengo, criticou os gastos da administração e levantou dúvidas sobre a capacidade do clube de arcar com compromissos em caso de conquista do Brasileirão.

Entre os questionamentos, Landim cobrou explicações sobre como o Flamengo pagaria os jogadores diante de uma eventual premiação pelo título nacional. Também criticou justificativas relacionadas às casas de apostas e acusou a atual gestão de irresponsabilidade financeira. O tom do pronunciamento deixou evidente que o retorno do ex-presidente ao ambiente político rubro-negro não será discreto.

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A reação de Bap também chamou atenção. No momento em que Landim se preparava para falar, o atual presidente se levantou e deixou o local, segundo informação publicada, inicialmente, pelo "Ge". Além disso, não discursou no púlpito do Conselho Deliberativo, algo que causou estranheza entre os presentes. Desde que assumiu o comando do clube, no ano anterior, foi a primeira vez que não fez uso daquele espaço.

Bap e Landim na final da Libertadores de 2019 (Foto: Divulgação/Flamengo)

O embate acontece em um momento de indicadores financeiros que precisam ser analisados com atenção. O Flamengo registra um recorde positivo de receitas até setembro, mas projeta fechar o ano com déficit de aproximadamente R$ 40 milhões caso não realize novas vendas de jogadores. São números que mostram duas realidades distintas: a capacidade de arrecadação do clube segue elevada, mas o resultado projetado para o exercício também coloca pressão sobre a administração. Alguns fatores são importantes, como o alto aporte na contratação de atletas, como foi no caso de Lucas Paquetá.

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A discussão ganha ainda mais relevância diante do tamanho das ambições esportivas do Flamengo. A possibilidade de conquistar o Brasileirão, por exemplo, foi utilizada por Landim como ponto de partida para questionar a situação financeira, por conta da premiação.

A MP das Bets também foi abordada por Landim, que disse que o tema é utilizado pela atual gestão como "bode expiatório para o problema financeiro".

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Landim esteve no Maracanã nesta quarta

Landim, aliás, voltou a circular com mais frequência pelo ambiente rubro-negro. Depois de comparecer à reunião do Conselho Deliberativo, esteve também no Maracanã para acompanhar a vitória sobre o Grêmio. O rubro-negro tem, sim, o costume de estar presente nos jogos do time.

2027: ano de elição no Flamengo

O cenário aponta para um possível confronto ainda mais intenso em 2027, ano de eleição no Flamengo. Bap e Landim podem voltar a se encontrar em lados opostos na disputa pelo futuro político da instituição. Ainda não há definição sobre os próximos movimentos do ex-presidente, mas sua retomada de espaço, somada às críticas públicas à atual gestão, indica que a relação entre os dois seguirá no centro das discussões.

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Por enquanto, o Flamengo tenta manter o foco na disputa dentro de campo. A vitória sobre o Grêmio representa um passo importante na caminhada pelo título, mas não diminui a temperatura nos bastidores. O clube vive duas disputas simultâneas: uma pelo Brasileirão, sob o comando de Leonardo Jardim, e outra pelo controle do debate político e administrativo na Gávea. A primeira será decidida no gramado. A segunda tem 2027 como horizonte, e já começou a ganhar intensidade.

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