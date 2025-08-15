Flamengo renova contrato de Varela; veja os detalhes do novo vínculo

O Flamengo acertou, na tarde desta sexta-feira (15), a renovação de contrato do lateral-direito Guillermo Varela. Após meses de negociação, as partes chegaram a um acordo, assinado no Ninho do Urubu. O novo vínculo do jogador uruguaio com o clube carioca vai até dezembro de 2027.

As conversas entre o empresário de Varela e José Boto, diretor de futebol do Flamengo, começaram em março. Desde então, as tratativas se arrastaram, até ambos chegarem a um denominador comum. Anteriormente, o contrato era válido até o fim deste ano. Além do novo tempo de contrato,Varela também recebeu uma valorização salarial.

Após a vitória contra o Internacional no meio da semana pela Libertadores, Varela, na zona mista do Maracanã, garantiu que a renovação contratual sairia nos próximos dias. Com a chegada de um dos seus representantes ao Rio de Janeiro, o contrato foi assinado.

Números de Varela com a camisa do Flamengo

Varela, de 32 anos, chegou ao Flamengo em julho de 2022. O lateral uruguaio acumula 109 partidas com a camisa rubro-negra, com três gols e três assistências.

Varela durante partida pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

