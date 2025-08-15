Flamengo x Internacional: De La Cruz treina com grupo e fica à disposição de Filipe Luís

O meia De La Cruz voltou a trabalhar com o grupo e está à disposição de Filipe Luís para jogar na partida entre Flamengo e Internacional. O jogador não tem inflamação no joelho. A semana do uruguaio foi considerada positiva.

Em conversa informal com a imprensa, o médico do Flamengo, o doutor Sassaki, contou que Emerson Royal é dúvida para o jogo de domingo (17), mas tem a possibilidade de entrar em campo na quarta-feira (20). O lateral-direito sofreu um estiramento do ligamento central do tornozelo. Não teve ruptura.

Outros jogadores citados pelo médico do Flamengo foram Danilo e Erick Pulgar. O lateral-direito faz atividades com o grupo e o treino de sábado (16) vai definir se o jogador poderá entrar em campo. As chances são boas do atleta enfrentar o Internacional.

Por outro lado, a situação de Erick Pulgar é mais delicada. O volante caminha sem dor, mas passará por uma tomografia entre 10 a 12 semanas.

