Arrascaeta conta como elenco do Flamengo se blinda com polêmicas

As polêmicas envolvendo os casos de Pedro e De La Cruz foram um dos assuntos abordados por Arrascaeta em coletiva do Flamengo. Ao comentar o tema, o meia afirmou que o clube "só perde para ele mesmo".

continua após a publicidade

Arrascaeta preferiu não se manifestar sobre renovação com Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Nós temos um grupo muito forte, o que acontece aqui, na rua, não vai abalar o nosso elenco. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele - disse Arrascaeta.

Ao ser questionado sobre a renovação de contrato com o Flamengo, Arrascaeta evitou se manifestar.

- Sobre isso, neste momento, eu não gostaria de falar nada. Só isso - afirmou o meia.

Arrascaeta concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (15) (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

Confira mais respostas de Arrascaeta, meia do Flamengo:

FASE ARTILHEIRA

- Muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar e fico feliz. Por mais que eu seja meia, eu gosto de fazer gols. O mais importante é o time criar, criar e a gente converter essas chances.

continua após a publicidade

- Eu fico feliz com tudo o que eu conquistei aqui, mas até que eu encerre a minha passagem pelo Flamengo eu não estarei tranquilo, vou correr atrás de coisas importantes.

CARRASCAL

-É um jogador que chega para ajudar o time, potencializar o nosso elenco. Está conhecendo um pouco do que é o Flamengo, o futebol brasileiro. Temos que ter calma, ele tem muita qualidade e já vai começar a mostrar isso dentro do campo.

continua após a publicidade

CONQUISTAS PELO FLAMENGO

- Eu sempre tento dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo. Tudo aconteceu naturalmente, eu não forço algo que eu não sou, sempre tentando ser melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar. Acho que meu talento, minha característica foi tudo fruto que eu colhi esses anos no Flamengo.

- Eu fico feliz com tudo o que eu conquistei aqui, mas até que eu encerre a minha passagem pelo Flamengo eu não estarei tranquilo, vou correr atrás de coisas importantes.

FILIPE LUÍS

- A gente praticamente se fala todos os dias. As vezes antes do treino, as vezes depois. A pressão aqui é muito grande, e as vezes não valorizam o que o Filipe está fazendo. Por mais que a gente tenha um elenco qualificado, outros treinadores não fizeram o que ele está fazendo. Isso é fruto do trabalho dele. O respeito que eu tenho por ele vai além do futebol.