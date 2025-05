O Flamengo abriu negociações por reforços no Mundial de Clubes, segundo o diretor de futebol do clube, José Boto. Uma janela de transferência extraordinária foi aprovada por unanimidade pelas 20 federações cujos clubes participarão da competição, permitindo um período especial de registro entre os dias 1º e 10 de junho de 2025.

Em entrevista à "Flamengo TV" nesta quarta-feira (21), no Maracanã, antes da bola rolar para o duelo com o Botafogo-PB, o português afirmou que tem "alvos identificados". Contudo, o dirigente evitou citar nomes para não atrapalhar as conversas.

— Vai abrir uma janela em junho para as equipes que vão ao Mundial e depois vai haver a janela normal. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos os alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazerem o elenco ainda mais forte que já é. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar as negociações — declarou José Boto.

O Flamengo já acertou a contratação de Jorginho, do Arsenal, que chega sem custos antes do Mundial. Agora, o clube tem como prioridade um substituto para Arrascaeta, que jogue como meia de criação. Além disso, outros possíveis reforços seriam atacantes de lado de campo.

Duelo com o Botafogo-PB

José Boto comentou o momento do Rubro-Negro na temporada e avaliou a partida contra o Botafogo-PB, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ele destacou a oportunidade para reservas demonstrarem serviço.

— Estamos em uma fase bem importante da temporada. Isso só vai acabar em dezembro, mas é importante que a gente se mantenha vivo em todas as competições e é isso que estamos procurando até a parada para o Mundial — afirmou o diretor do Flamengo.

— Oportunidade para os jogadores darem um sinal se podemos contar com eles. Esses jogos servem para isso. Mas, no fundo, vai entrar uma equipe competitiva e que vai dar conta do recado — completou.

