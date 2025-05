Rômulo Mendonça vira assunto com declaração em Flamengo x Botafogo-PB

O Flamengo vai vencendo o Botafogo-PB no Maracanã, na Copa do Brasil, em jogo com transmissão da Amazon Prime Video. Locutor do duelo, Rômulo Mendonça virou assunto nas redes sociais ao narrar os gols do Rubro-Negro. O narrador brincou ao comparar o clube a Odete Roitman, vilã de novela da Globo.

- Danilo enchendo o pé, com brutalidade, golpe impiedoso. É gol do Coisa Ruim, é gol da Odete Roitman, é gol do Mengão. Veterano zagueiro abrindo o placar - narrou Rômulo no primeiro gol.

- Insaciável! Pedro! Anota o primeiro dele e o segundo do Flamengo, 2 a 0. Não tem piedade, não tem regra da misericórdia, é gol da Odete Roitman! - disse o locutor no segundo gol.

Além dos dois primeiros gols, Rômulo Mendonça também citou "Odete Roitman" no terceiro gol do Rubro-Negro, marcado por Varela. O atacante Henrique Dourado, ex-Flamengo, diminuiu para o Botafogo-PB ainda no primeiro tempo. No jogo de ida, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol do jovem Joshua.

