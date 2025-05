No Maracanã, Flamengo e Botafogo-PB estão se enfrentando pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o rubro-negro carioca pode até empatar que avançará para as oitavas de final da competição nacional. As equipes foram para o intervalo com 3 a 1 no placar para a equipe mandante. Após balançar as redes para o time paraibano, Henrique Dourado comemorou de uma forma inusitada, gerando interações na web.

O gesto talvez se explique ao lembrarmos que Henrique Dourado é ex-jogador do Flamengo. O centroavante chegou em fevereiro de 2018, contratado por cerca de R$ 11 milhões junto ao Fluminense, com a missão de substituir o peruano Paolo Guerrero. Em sua primeira temporada, terminou como artilheiro do time, com 11 gols no Brasileirão. Em 2019, perdeu espaço com a chegada de Gabigol, que meses depois seria um dos nomes mais importantes da história do clube. Ao todo, Henrique Dourado balançou as redes 19 vezes em 46 jogos disputados.

Estatísticas de Flamengo x Botafogo-PB

Esse é o nono jogo entre as equipes. No retrospecto, são seis vitórias rubro-negras, uma alvinegra e um empate. Aliás, o único triunfo do Belo foi justamente no Maracanã.

Em 1980, o Flamengo, de Zico, Adílio, Andrade e companhia, perdeu por 2 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. Tita marcou o gol da equipe carioca.