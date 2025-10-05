Royal, do Flamengo, vê Palmeiras favorecido por arbitragem: ‘Tô assustado’

Emerson Royal detonou a arbitragem do futebol brasileiro após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Bahia neste domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão, e citou lances da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. O lateral-direito comparou o nível dos árbitros do Brasil com os da Europa e se disse "assustado".

continua após a publicidade

➡️ Diretor do Flamengo detona arbitragem e cita jogo do Palmeiras: ‘Deixa suspeitas'

— A gente vem da Europa pra cá, realmente eu "tô" assustado. Assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque claro, você vai conhecendo os juízes, vai sabendo como ele leva o jogo. Tem juízes que param mais o jogo, que dão mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado — disparou Royal.

O jogador rubro-negro afirmou, ainda, que lances duvidosos a favor do Palmeiras seriam marcados contra o Flamengo. O Alviverde venceu o São Paulo por 3 a 2 no Morumbis.

continua após a publicidade

— Tem um juiz que apitou o jogo hoje do outro lado (do Palmeira). A gente estava assistindo, teve lance que é pra vermelho, se fosse o Flamengo, expulsaria. Teve pênalti, e (ele) não apita, com muito menos pra gente, o lance do Ayrton Lucas, que estava perto do corpo, deu um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender. O povo fala: "isso daí é desculpa". Não, é desculpa, a gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas tem momento que a gente tem que falar — completou.

Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Flamengo volta a campo no próximo dia 15 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), e encara o Botafogo no Nilton Santos. Já no dia 19, o Rubro-Negro recebe o Palmeiras no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Emerson Royal, jogador do Flamengo, durante partida contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real