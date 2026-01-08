Mudança para quem está longe. O Flamengo informou que vai promover transmissões gratuitas de partidas da equipe principal para o público fora do país. A medida é válida para "a partir desta temporada", conforme o clube informou. Serão 29 jogos exibidos no formato.

As transmissões serão por meio da FlamengoTV, canal do Flamengo no Youtube. Elas não contemplam o mercado doméstico pela divisão de direitos já conhecida.

O novo modelo substitui o antigo pay-per-view. De acordo com a publicação do Rubro-Negro, o plano é "ampliar sua atuação internacional, estreitar o relacionamento com milhões de torcedores que vivem fora do país e conquistar novos fãs de futebol em diferentes mercados."

Foram anunciadas duas opções de áudio: em português, com narração de João Guilherme, e em espanhol, com narração de Gustavo Whertein.

O primeiro

A estreia será neste domingo. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo x Portuguesa, às 18h (horário de Brasília). Já a primeira exibição de jogo pelo Campeonato Brasileiro está prevista para 4 de fevereiro, no confronto do Rubro-Negro contra o Internacional.

Proposta e disputa com o Botafogo

O Flamengo fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

O Rubro-Negro ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.

Com seis meses restantes de contrato e livre para firmar um pré-acordo com qualquer equipe, Andrew também recebeu uma proposta do Botafogo, clube onde iniciou a carreira profissional antes de se transferir para o futebol português em 2021. Do lado do jogador, pesa também a questão esportiva: na Gávea, brigaria por posição com Rossi, enquanto em General Severiano seria titular absoluto.