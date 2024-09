Tite celebrou respaldo da diretoria do Flamengo horas antes de demissão

Tite não é mais o técnico do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 11:21 • Rio de Janeiro

Às vésperas do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no Maracanã, o Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão de Tite. Muito pressionado por conta de seus resultados, ex-comandante Rubro-Negro concedeu coletiva de imprensa após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pela 28ª rodada do Brasileirão, e comentou se houve alguma reunião com a direção do clube para discutir sobre seu futuro e de sua comissão técnica.

- O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos. Quando a gente fala de fortalecimento da equipe, ele vem de todas as hierarquias. A hierarquia superior: que é a direção do Flamengo; a comissão técnica e atletas - respondeu Tite.

- Ao término do ano, associado a essa pergunta, vai ter "tchau" ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho. Deixa eu terminar, que a gente vê se foi bom ou não foi - acrescentou o treinador, ao longo da entrevista coletiva.

- O trabalho só vai ser devidamente julgado quando tiver o seu término. Agora é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Eu tenho uma atenção: de representar com dignidade o cargo para o qual fui convidado, esse eu não abro mão. Mais competente num momento, menos competente no outro. Mas com respeito - completou.

Tite, técnico do Flamengo durante partida contra o Athletico-PR, no estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A passagem de Tite no comando do Flamengo tinha prazo de validade. A grave lesão de Pedro, que o tirou da temporada, foi fatal para o treinador e o desempenho da equipe foi por água abaixo. Os protestos da torcida rubro-negra sobre o planejamento da diretoria e o trabalho da comissão técnica cresceram ainda mais com a eliminação para o Peñarol, das quartas de final da Libertadores.

Na mesma nota do anúncio de demissão de Tite, o Flamengo anunciou que Filipe Luís, atual técnico da categoria sub-20, comandará o time interinamente nos próximos jogos.

A estreia do ex-lateral à frente do clube carioca acontecerá já em uma "fogueira". Na quarta-feira (2), o técnico conduz os profissionais na ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Retrospecto de Tite no Flamengo

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.