PVC comenta saída de Tite e critica postura da diretoria do Flamengo: ‘A torcida que demitiu’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão de Tite. O técnico foi alvo de protestos da torcida e viu sua situação ficar praticamente insustentável após a eliminação na Libertadores, diante do Peñarol. Foi justamente a forte pressão da torcida que levou PVC, comentarista PVC do portal UOL, a defender o argumento de que "a torcida demitiu" o treinador.

- Desta vez foi a torcida que demitiu. Está muito claro que quem decidiu pela saída do técnico foi a torcida, que hostilizou a arquibancada no Maracanã e pediu insistentemente a saída nos últimos jogos, especialmente após o jogo contra o Atlético Paranaense - comentou PVC, antes de concluir;

- Porque alguém trabalharia em um ambiente onde o Paulo Souza dá o treino à tarde inteira com todo o Brasil sabendo que ele já está demitido, mas só anunciado no fim do expediente. O Sampaoli, todo mundo sabe que ia ser demitido no domingo, mas ele só é informado quinta-feira e o Tite, todo mundo sabia que ia cair desde sexta, mas esperam ele fazer o jogo de domingo. Parece o seu companheiro de escritório que todo mundo sabe que vai trabalhar de segunda a sexta e no fim do expediente vai ser demitido. É uma prática tão injusta e indecente da diretoria, faltou respeito - completou sobre a postura da diretoria do Flamengo na demissão de Tite.

Retrospecto de Tite no Flamengo

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

