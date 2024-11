Gonzalo Plata comemorando gol na Arena MRV - (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 10/11/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Gonzalo Plata, que chegou no Flamengo no meio deste ano, marcou o gol que coroou a conquista rubro-negra do pentacampeonato da Copa Do Brasil. Após a vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG neste domingo (10), na Arena MRV, o equatoriano enalteceu esse momento.

➡️ Torcedores lamentam saída de Gabigol: ‘Sai pela porta da frente’

- Estou muito contente. Um dia inesquecível para mim e minha família. Marcar um gol numa final com a camisa do Flamengo. Estou confiante para fazer ainda mais pelo Flamengo - disse Plata.

O gol de Plata foi aos 32 minutos do segundo tempo. Ele recebeu uma grande assistência de Bruno Henrique, ainda no campo defensivo. Passou pela defesa e deu um toque na saída do goleiro.

Plata comemorando gol contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil - (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gonzalo Plata chegou ao Flamengo no final de agosto, após jogar no Equador, Espanha, Portugal e Qatar. Com a camisa rubro-negra, já disputou 13 jogos, com dois gols e uma assistência, sendo elogiado pelos torcedores.