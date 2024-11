Marcos Braz comentou ida de Gabigol ao Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 19:40 • Rio de Janeiro

A saída de Gabigol do Flamengo e o acerto do atacante com o Cruzeiro agitaram os torcedores, pegos de surpresa após o título da Copa Do Brasil. Na saída da Arena MRV, em Belo Horizonte, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, abordou o tema e classificou como "normal" a decisão do jogador.

- Para quem conhece um pouquinho do mercado, sabe que é uma situação plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, por ser um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo, teve possibilidade de ir, o Corinthians, lá atrás. Os momentos acontecem. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um grande clube para ir. Que tenha bastante sorte e que Deus acompanhe ele - disse Marcos Braz na zona mista.

Gabigol faz crítica à diretoria

Ao informar a sua saída do Flamengo, Gabigol fez duras críticas à diretoria do Flamengo. Segundo ele, os dirigentes indicaram um acordo de renovação, conversando, inclusive, com os seus pais. Posteriormente, recuaram.

- Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo - disse o camisa 99.

Gabigol deixará o Flamengo no fim deste ano - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já neste domingo (10), passou em branco e foi substituído no intervalo.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de outros sete títulos.