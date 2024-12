Durante a cerimônia de posse da presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que terá duas reuniões sobre a construção do estádio do clube carioca nesta quinta-feira (19). Os encontros contarão com representantes de duas empresas.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Flamengo, BAP toma posse em cerimônia na Gávea

- Está marcada para amanhã uma conversa com o pessoal da Arena, que está fazendo o projeto (do estádio). E amanhã também terá um almoço com a Fundação Getúlio Vargas, que será contratada para fazer um estudo de viabilidade econômica financeira para o estádio - disse BAP.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Ainda sobre o novo estádio do Flamengo…

Antes da formalidade no Salão Nobre da Gávea, BAP, em entrevista coletiva, garantiu que a construção do estádio não afetará o desempenho esportivo no futebol.

continua após a publicidade

- O estádio do Flamengo ficou um pouco contaminado por conta do processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Nós não temos. Ninguém constrói uma casa própria do zero se não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente - iniciou.

BAP, presidente do Flamengo, durante coletiva de imprensa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Isso não é um projeto importante só para mim, isso é o projeto do clube. Da história do Flamengo, inclusive, é o mais importante. Eu tenho dito o seguinte: “nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser às custas de performance esportiva - completou.