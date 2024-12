BAP critica forma como diretoria anterior do Flamengo deu camisa 10 a Arrascaeta: ‘Amadorismo’

O Flamengo tem um novo presidente. Na noite desta quarta-feira (18), Luiz Eduardo Baptista, o BAP, foi empossado como novo mandatário do Rubro-Negro, em cerimônia no Salão Nobre da Gávea, na sede social do clube. Em coletiva de imprensa, o dirigente falou sobre a situação financeira do clube, questionou a diretoria anterior pela forma como deu a camisa 10 a Arrascaeta e falou sobre a viabilidade financeiro para a construção do estádio.

– A camisa 10 deve ser do Arrascaeta. E eu sempre dizia: 'mas está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora'. E eu dizia: 'Olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente vai comprar um milhão de camisas, a gente devia ter o número 10 em todas as lojas do Brasil, a gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas, devia alavancar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem em 24 horas, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Giorgian de Arrascaeta' - disse.

BAP afirmou que, da forma como foi feita, a entrega da camisa 10 a Arrascaeta fez o Flamengo perder milhões de reais.

– Dois anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta, mas não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer, a gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de 10 a 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo, mas fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. Não é uma pena, mas está feito - lamentou.

'Estádio do Flamengo é o projeto da vida do clube'

Em relação à construção do estádio, BAP ressaltou que o projeto não se dará "à custa de um endividamento brutal".

– Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira desse estádio até agora. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, isso é o projeto da vida do clube, de toda a história, o mais importante. Nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser à custa de performance esportiva, como aconteceu com o São Paulo, de 53 a 70. Nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians, em 12, era campeão da Libertadores e do Mundial, e os torcedores clamavam para todo mundo que em dois anos teriam o estádio. Você olha, 12 anos depois, o Corinthians tem o estádio, mas não consegue ter uma competitividade esportiva como já teve naquela época, e tem um nível de endividamento brutal.

O novo presidente do Flamengo garantiu que a construção do estádio não vai prejudicar a performance esportiva do clube.

– Nós não vamos correr nos mesmos equívocos aqui. Nós vamos construir o estádio, sim, no ritmo que a geração de caixa e de resultados do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube, que, em números, tem que ser R$ 220 milhões ao ano. Se você olhar a depreciação do balanço do Flamengo, é de 220 milhões ao ano. Depreciação do Flamengo é jogador. Se você não encher o tanque com 220 milhões por ano, você vai caindo com o tempo. Nós não vamos endividar o clube a ponto de que, em algum momento, ao longo dessa trajetória, a gente tenha que virar SAF.

Relembre como foi a votação à presidência do Flamengo

BAP concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos. Dunshee, que tinha o apoio de Rodolfo Landim, recebeu 1.166 votos. Já Maurício teve 363.

Nomes importantes da história do Flamengo foram à Gávea votar, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo foi realizada com urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação foi divulgado cerca de 40 minutos após o término do pleito.

