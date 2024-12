Presidente do Flamengo, BAP toma posse em cerimônia na Gávea

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tomou posse da presidência do Flamengo, nesta quarta-feira (28), em evento no Salão Nobre da Gávea, sede social do clube. O dirigente concedeu uma coletiva de imprensa onde falou sobre a situação financeira do Rubro-Negro, comissão técnica e viabilidade do novo estádio. Em seguida, seguiu para a cerimônia de 'passagem de bastão' com a presença do ex-presidente Rodolfo Landim.

Algumas personalidades rubro-negras compareceram à cerimônia comandada pelo narrador João Guilherme. Além de Landim, Rodrigo Dunshee, ex-candidato e adversário de BAP, Diogo Lemos, membro do atual conselho de futebol e Reinaldo Belotti, CEO, e Kleber Leite, ex-presidente, forma alguns nomes da política do clube que foram prestigiar a posse de BAP. Os ídolos Zico e Raul foram alguns dos jogadores que também estiveram presente na sede da Gávea.

– Sou Flamengo desde que eu me entendo por gente e é paixão cresceu com o tempo. Em 2009, eu passei por uma avaliação profissional onde foi constatado que eu deveria me preparar para o meu futuro pós-vida executiva, buscando algo que eu tivesse paixão para eu me dedicar. Me sugeriram golfe, não levava jeito, eu escolhi o Flamengo. - discursou o presidente.

Em coletiva de imprensa, antes da assinatura do documento, BAP revelou que o português José Boto será o novo diretor técnico do Flamengo e confirmou que Filipe Luís segue no comando da equipe profissional de futebol para 2025. O mandatário elegeu 14 vice-presidentes para o Flamengo, como diz o estatuto, e prezou por uma gestão profissional do clube. Confira a lista detalhada:

Vice-presidentes do Flamengo

Vice-Geral: Flávio Willeman

Vice-Presidente de Finanças: Cláudio Pracownik

Vice-Presidente de Responsabilidade: Ricardo Campelo

Vice-Presidente de Marketing/Consulado e Embaixada: Ricardo Hinrichsen

Vice-Presidente de Planejamento: Sérgio Bessa

Vice-Presidente de Futebol Profissional e Base: Fábio Palmer

Vice-Presidente de Tecnologia: Fábio Coelho

Vice-Presidente de Relações Externas: Carlos Peixoto

Vice-Presidente de Secretaria Geral: Fábio da Costa

Vice-Presidente de Gabinete: Pedro Iotti

Vice-Presidente de Esportes Olímpicos: Édson Figueiredo

Vice-Presidente de Administração: Marcos Motta

Vice-Presidente de Patrimônio: Rodrigo Tostes

Vice-Presidente de Patrimônio Histórico: José da Rosa

Relembre como foi a votação à presidência do Flamengo

BAP concorreu com Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos. Dunshee, que tinha o apoio de Rodolfo Landim, recebeu 1.166 votos. Já Maurício teve 363.

Nomes importantes da história do Flamengo foram à Gávea votar, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo foi realizada com urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação foi divulgado cerca de 40 minutos após o término do pleito.

