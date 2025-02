Flamengo terá mudanças para o clássico com o Botafogo no Maracanã

O Flamengo encara o Botafogo nesta quarta-feira (12), em partida atrasada da sétima rodada do Campeonato Carioca. Para o clássico no Maracanã, o técnico Filipe Luís irá promover mudanças no time rubro-negro. A posição que mais sofre, atualmente, com opções é a lateral esquerda.

Alex Sandro, titular, sentiu a perna esquerda no clássico com o Fluminense e precisou sersubstituído ainda no início do primeiro tempo. Ele teve uma lesão constatada na região. Já Ayrton Lucas, que entrou no seu lugar, se queixou de dores no joelho esquerdo e precisou fazer trabalho de fisioterapia nesta terça-feira.

Dessa forma, Ayrton Lucas é dúvida para a partida desta quarta-feira. Alex Sandro é desfalque confirmado.

Ayrton Lucas é dúvida para o clássico do Flamengo com o Botafogo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Caso Ayrton não fique à disposição, Filipe Luís pode improvisar Léo Pereira ou Danilo. Além disso, pode escalar uma equipe formada, taticamente, por três zagueiros.

Jogadores podem ser poupados

Seguindo o cronogramado do Flamengo neste início de ano, não será surpresa se alguns jogadores forem poupados, como Gerson e Pulgar. Após o clássico de sábado, o treinador rubro-negro falou sobre não esgotar fisicamente o elenco no Carioca.

- Eu não vou dar sequência de quatro, cinco jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro. E consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, ter incômodo, isso sempre acontece em todas as equipes do mundo. Mas quero tentar chegar o melhor possível para o começo do Brasileiro. Não vou matar ninguém no Carioca e, se isso custar o meu trabalho, azar... Quero ganhar o Carioca, sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho - disse Filipe Luís.

