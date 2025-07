O Flamengo apresentou oficialmente em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (14), a chegada do português Alfredo Almeida, novo diretor das categorias de base, que assume a função após a saída de Carlos Noval. Além dele, o novo técnico da categoria Sub-20 do Rubro-Negro, Bruno Pivetti, também foi apresentado.

Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e, desde então, vem atuando na estruturação de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base. Agora, após decisão em conjunto do presidente BAP, e o diretor de futebol profissional, José Boto, ele assume integralmente o setor.

— Quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar neste momento para dirigir a base do Flamengo. Quando pensamos numa linha orientadora, primeiro o clube precisa perceber para onde quer ir, os objetivos a médio e longo prazo e depois escolher as pessoas para este processo — disse Alfredo.

— É transportar aqui para baixo (base) o que é um projeto do clube. Temos que ter orgulho do passado, mas o mais importante é focar no que podemos fazer a partir de hoje — continuou.

Flamengo apresentou a chegada do português Alfredo Almeida, novo diretor das categorias de base (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para Alfredo, quem está no Flamengo deve ter uma "mentalidade vencedora", e garante que os atletas que farão a transição da base para o profissional terão. O diretor prega que as categorias de base devem oferecer ferramentas para o jogador estar pronto para o futebol profissional.

— Não acredito no modelo padronizado para toda categoria de base. Vou explicar: no Brasil é dito precocemente se o jogador vai ser zagueiro ou não. Não há no Brasil a passagem do futebol 5, 9, 10, é direto para o 11 (isso é precoce) — finalizou.

Quem é Alfredo Almeida, novo diretor das categorias de base do Flamengo?

Profissional com ampla trajetória no futebol, Alfredo Almeida acumula quase 20 anos de experiência na formação e desenvolvimento de atletas. Atuou como coordenador técnico em centros de formação de clubes portugueses, trabalhando com categorias que vão da iniciação esportiva ao Sub-20, além de liderar projetos de formação do Benfica no Brasil e na Ucrânia, e de ter sido treinador do Sub-19 do Vitória de Setubal.

Em 2024, foi coordenador técnico do NK Osijek, da Croácia, antes de chegar ao Flamengo em janeiro de 2025. É licenciado pela UEFA com as certificações A e Elite Youth. Assume a direção das categorias de base do Flamengo com a missão de fortalecer a integração com o futebol profissional e potencializar a formação de novos talentos rubro-negros.

