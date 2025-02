Flamengo está interessado em Casemiro? Entenda o cenário

O nome de Casemiro, jogador do Manchester United, esteve ligado ao Flamengo nas últimas horas pela imprensa internacional. A reportagem do Lance!, no entanto, apurou que o clube carioca não está interessado na contratação do meio-campista de 32 anos.

continua após a publicidade

Casemiro tem contrato com os Red Devils até o fim de junho de 2026. Assim, o Flamengo teria que oferecer uma compensação financeira para tirar o atleta da Seleção Brasileira dos ingleses. Como a cúpula rubro-negra tem conversas avançadas para assinar com Jorginho, do Arsenal, não faria sentido fazer uma operação para um nome da mesma posição e com alto custo.

Flamengo não está interessado em Casemiro (Foto: Oli Scarff/AFP)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Conversas por Jorginho

A diretoria do Flamengo tem convesas com o jogador ítalo-brasileiro para assinar um pré-contrato. Jorginho tem vínculo até o fim de junho deste ano. Ou seja, está livre para acertar com outro clube.

continua após a publicidade

As conversas são por um contrato de três anos. Inicialmente, o Flamengo gostaria de contar com Jorginho para esse início de temporada. Entretanto, esbarrou na decisão do Arsenal, que só quer liberar o atleta ao fim do contrato.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real