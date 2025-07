O Flamengo apresentou oficialmente em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira (14), a chegada de Bruno Pivetti, novo técnico da categoria Sub-20. O Rubro-Negro estava sem técnico desde o pedido de demissão de Nuno Campos. Além dele, o novo diretor das categorias de base, Alfredo Almeida, também foi apresentado.

— Primeiro agradecer o convite feito a nós pelo Alfredo, com a referência do Boto e do presidente BAP. Para nós, é uma honra estar defendendo as cores do Flamengo. É um clube de dimensões enormes, e sempre que um clube dessa proporção nos faz um convite, só temos a alternativa de aceitar e contribuir da melhor maneira possível — disse Bruno Pivetti.

— Eu, durante a minha carreira, militei mais em elencos profissionais, mas, hoje me considero um treinador preparado, capacitado para trabalhar em qualquer nível e contexto competitivo, seja no profissional ou categorias de formação. Acredito que essa minha bagagem em elencos profissionais vai facilitar a passagem os melhores conteúdos aos jogadores do Sub-20 do Flamengo, para que um dia eles possam servir ao profissional da melhor maneira possível — seguiu.

Para o novo treinador, a categoria Sub-20 deve "gerir da melhor maneira as expectativas porque os jogadores tem a ambição de já estarem no profissional". Além disso, Bruno comentou das expectativas para o amistoso contra o Bayer Leverkusen, no dia 18 de julho. O time alemão fará sua pré-temporada 2025/26 no Brasil e enfrentará o Sub-20 no estádio da Gávea.

Flamengo apresentou a chegada de Bruno Pivetti, novo técnico da categoria Sub-20 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Vamos preparar a equipe da melhor maneira possível tendo em vista esse amistoso contra o Bayer Leverkusen. Acredito que é uma dinâmica muito importante para a formação dos jogadores: enfrentar um time de alto nível no mercado europeu. Estamos nos preparando bem. Depois do jogo de hoje, vamos trabalhar para recuperar da melhor maneira possível, mas também desenvolver conteúdos táticos para que possamos fazer o melhor jogo contra o Leverkusen e que os jogadores aproveitem a oportunidade. Depois, seguimos com o nosso calendário competitivo — completou o técnico do Sub-20.

Quem é Bruno Pivetti, novo técnico Sub-20 do Flamengo?

Bruno Pivetti é treinador profissional de futebol com Licença PRO pela CBF Academy, CONMEBOL e AFA (Argentina), além de MBA em Gestão e Marketing Esportivo e formação acadêmica pela USP. Acumula experiências como técnico principal em diversos clubes do Brasil, com destaque para os títulos estaduais conquistados por CSA (2021) e Operário (2025).

Bruno também atuou como auxiliar técnico de Paulo Autuori no Ludogorets (Bulgária), onde conquistou o Campeonato Nacional, a Supercopa Búlgara e disputou a UEFA Europa League, além de passagens pelo Athletico-PR, incluindo a campanha da Libertadores em 2017.

No trabalho com categorias de base, comandou o Sub-20 do Athletico em 2015, disputando torneios nacionais e internacionais e alcançando o vice-campeonato da Copa do Brasil da categoria. Reconhecido por sua atuação como instrutor e palestrante em cursos de formação e periodização tática em diferentes países, Pivetti torna-se técnico do Sub-20 do Flamengo com a objetivo de desenvolver talentos e preparar os jovens atletas para o futebol profissional.

