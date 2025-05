Flamengo tem seis desfalques contra o Palmeiras; veja provável escalação

Filipe Luís terá de lidar com desfalques para definir a escalação do Flamengo diante do Palmeiras, em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão, no próximo domingo (25). O Rubro-Negro tem seis jogadores indisponíveis para o clássico no Allianz Parque.

Wesley é a novidade entre as ausências no Fla. O lateral-direito recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo, no último domingo (18), e cumpre suspensão automática. Pulgar e Allan seguem tratando lesões no músculo posterior da coxa direita, enquanto De la Cruz se recupera de contusão no joelho esquerdo e Plata tem edema ósseo no joelho direito. Por último, Matías Viña está em estágio final de recuperação da grave lesão que sofreu no ano passado.

Apesar dos desfalques, o Flamengo tem retorno importante. Fora contra o rival Alvinegro e opção para o segundo tempo diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, Arrascaeta deve voltar ao time titular para enfrentar o Palmeiras. Gerson e Evertton Araújo, dupla de volantes no duelo com o Belo, completam o meio-campo.

Ademais, Varela assume naturalmente a vaga de Wesley. O uruguaio teve atuação de destaque no meio de semana, com gol e assistência na vitória por 4 a 2. O ataque, por sua vez, deve ser formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique, com Pedro como opção no banco.

Provável escalação do Flamengo contra o Palmeiras

Com os desfalques, a tendência é que Filipe Luís defina a escalação do Flamengo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

