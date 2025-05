Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), em partida válida pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com transmissão de Globo e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Alviverde vive ótimo momento na temporada e defende sequência de sete vitórias consecutivas. Líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, a equipe de Abel Ferreira derrotou o Bragantino por 2 a 1, de virada. Richard Ríos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque confirmado, e Raphael Veiga, com lombalgia, também deve ficar fora.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Por sua vez, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 18 pontos somados. Na última rodada, o time ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo. Diante do Palmeiras, o Flamengo segue sem Allan, Pulgar, De la Cruz e Plata, lesionados, e Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a equipe conta com o retorno de Gerson, que cumpriu suspensão no clássico com o Alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.