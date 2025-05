Destaques de Palmeiras e Flamengo, uruguaios são os estrangeiros que mais ganharam espaço no Brasileirão nos últimos dez anos. Os rivais, que fazem o principal duelo da 10ª rodada, somam sete atletas do país vizinho nos elencos e ilustram o momento de valorização que os jogadores do Uruguai vivem no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Crescimento de 350%

Levantamento do portal "Bola Vip Brasil" mostra que, de 2016 para cá, os uruguaios invadiram o Campeonato Brasileiro. Eram apenas seis jogadores celestes na época, bem atrás da quantidade de argentinos (27) e colombianos (12). Na edição atual da Série A, são 27 atletas nascidos no Uruguai, o segundo maior exportador de jogadores para o Brasileirão, atrás apenas da Argentina, com 47.

Em termos de crescimento absoluto e percentual, os jogadores uruguaios são os que mais se destacam na comparação com outros estrangeiros. Em dez anos, houve salto de 350% (de seis para 27). Por sua vez, os argentinos aumentaram em 20, com crescimento de 74%.

continua após a publicidade

Uruguaios de Flamengo e Palmeiras se destacam

Arrascaeta, do Flamengo, começou a rodada do fim de semana como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com sete gols. Jogador com mais títulos conquistados pelo clube, o camisa 10 rubro-negro é o uruguaio de maior destaque no futebol brasileiro, mas não é o único.

O estrangeiro com o maior valor de mercado em atuação no Brasil hoje é o uruguaio De la Cruz, também do Flamengo. De acordo com o site especializado "Transfermarkt", Nico vale 18 milhões de euros. O segundo mais valioso é o colombiano Arias, do Fluminense, estimado em 16 milhões de euros.

continua após a publicidade

Facundo Torres é atualmente o jogador de linha do Palmeiras que mais atuou em 2025, empatado com Estêvão. São cinco gols e três assistências em 28 partidas para o atacante. Além disso, ele foi um dos destaques da última janela de transferências, sendo a quinta transferência mais cara, custando 11,5 milhões de euros para tirá-lo do Orlando City, dos Estados Unidos.

Vale frisar, o jogador estrangeiro mais caro contratado nesta última janela, o terceiro contando também com brasileiros, foi um uruguaio: Santiago Rodríguez estava no New York City (EUA) e custou 14,3 milhões de euros ao Botafogo.

Os países estrangeiros com mais jogadores no Campeonato Brasileiro:

1 - Argentina: 47 jogadores (75% de aumento em dez anos); 2 - Uruguai: 27 jogadores (350% de aumento); 3 - Colômbia: 15 jogadores (25% de aumento); 4 - Paraguai: 12 jogadores (71% de aumento); 5 - Equador: 7 jogadores (75% de aumento).

➡️ Brasileirão: veja chances de título antes da 10ª rodada