Faturamentos recordes e títulos marcaram as últimas temporadas de Palmeiras e Flamengo. Os clubes que dominam o futebol brasileiro nesta década, no entanto, adotam posturas distintas para se manter no topo.

Bicampeão da Libertadores (2020 e 2021) e atual líder do Brasileirão, o Palmeiras aposta na continuidade de suas principais peças fora das quatro linhas. Presidente desde 2022, Leila Pereira foi reeleita no fim do ano passado com a manutenção do trabalho como principal bandeira de campanha.

Desde que assumiu o comando do clube, a mandatária manteve apenas um treinador, Abel Ferreira, e um diretor de futebol, Anderson Barros. A dupla lidera o período mais vitorioso da história do clube e também é responsável por planejar as movimentações no mercado, tanto em saídas quanto em contratações.

A estabilidade administrativa, aliada ao bom trabalho das principais lideranças nos bastidores, transformou o Palmeiras em um clube consistente, capaz de manter suas principais peças por anos e com poder de investimento. Prova disso foi a última janela de transferências, quando o Verdão gastou pouco menos de meio bilhão de reais na contratação de sete reforços.

Enquanto o Palmeiras manteve sua base ao longo dos anos, o Flamengo passou por diversas reformulações no elenco e teve técnicos de perfis distintos no comando da equipe. O desempenho em campo, no entanto, foi semelhante ao do rival.

Apesar de ter uma Libertadores e um Brasileirão a menos que os paulistas, o Rubro-Negro compensou com duas Copas do Brasil e quatro Supercopas. De Dorival Jr. a Tite, treinadores com mentalidades opostas conquistaram taças pelo clube, o que evidencia a capacidade do Flamengo de se manter no topo mesmo com as diversas mudanças de rota.

Mesmo com planejamentos esportivos distintos, Palmeiras e Flamengo compartilham algumas semelhanças. Faturamentos recordes, revelação de jovens talentos, elencos fortes e alto poder de investimento estão entre os pontos em comum. Além disso, ambos contam com contratos de patrocínio estruturados e apostam na diversificação das fontes de receita.

Líder e vice-líder do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada da competição. Depois do confronto, ambos ainda terão mais dois compromissos antes da disputa do Mundial de Clubes, que será realizado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Pedro comemora gol do Flamengo sobre o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Títulos de Palmeiras e Flamengo na década

Palmeiras

Libertadores (2) - 2020 e 2021;

Brasileirão (2) - 2022 e 2023;

Copa do brasil (1) - 2020;

Recopa Sul-Americana (1) - 2022;

Supercopa do Brasil (1) - 2023;

Paulistão (4) - 2020, 2022, 2023 e 2024.

Flamengo