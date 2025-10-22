Na semana marcada pela saída da treinadora Rosana Augusto e pelas críticas à estrutura do futebol feminino do Flamengo, torcedores impulsionaram a hashtag #Flafutfeminino, em apoio às Meninas da Gávea. Antes disso, um grupo de torcedores já se organizava para acompanhar de perto o clube e propor melhorias.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Felipe Araújo, torcedor do Flamengo e integrante da iniciativa "Meninas da Gávea em Pauta", explicou como o coletivo atua e falou dos planos de apresentar propostas ao conselho do clube.

— O objetivo é que o feminino tenha um espaço mais sólido, assim como o masculino. Inicialmente, criamos um grupo de WhatsApp, mas hoje atuamos interligando pessoas que produzem conteúdo e desenvolvendo propostas estratégicas — explicou Felipe sobre o projeto, que hoje conta com cerca de 150 torcedores de diferentes partes do Brasil.

Campanha #FlaFutFemininoMelhor apoia futebol feminino do Flamengo.

O grupo nasceu da percepção de lacunas na gestão da equipe: ausência de calendário completo para categorias de base, limitações de infraestrutura na Gávea, dificuldade de acesso da torcida aos jogos e comunicação considerada superficial do futebol feminino rubro-negro.

— A saída da Rosana mostrou que o clube precisa de mais estrutura e planejamento. Queremos apresentar soluções práticas, e não só criticar — afirmou o flamenguista.

O coletivo já conta com assessoria jurídica especializada em políticas públicas e futebol feminino para fundamentar propostas junto ao clube.

— Estamos estruturando um documento detalhado, com medidas de curto, médio e longo prazo, que será apresentado ao Flamengo e à bancada feminina (do conselho) para formalizar a cobrança e sugerir melhorias — detalhou Felipe.

Estratégias para o futebol feminino do Flamengo

O coletivo atua de forma voluntária, transformando observações em ações concretas, em diálogo com a bancada feminina do clube e com a diretoria do Flamengo. Embora não revele todos os planos que serão apresentados, Felipe compartilha algumas propostas e demandas:

Campanhas de engajamento da torcida, com ações colaborativas envolvendo atletas do masculino e feminino; PIX solidário com objetivo de arrecadar fundos para o futebol feminino do Flamengo; Criação de uma equipe B para oferecer calendário contínuo às categorias de base e evitar a dispersão de talentos; Estruturação de planejamento estratégico, incluindo finanças, análise de desempenho de atletas e profissionais e políticas de formação e captação de talentos; Melhoria da infraestrutura da Gávea, incluindo arquibancadas e espaços adequados para treinamento e jogos.