O Flamengo divulgou neste sábado (19) a lista de relacionados para o clássico contra o Fluminense, e o retorno de Pedro é destaque entre os nomes. As equipes se enfrentam no domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O camisa 9 ficou fora das partidas contra São Paulo, no último sábado (12), e Santos, na última quarta-feira (16), ambas também pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Tricolor Paulista, o técnico Filipe Luís criticou a postura de Pedro durante os treinamentos da semana e informou que não o relacionou por indisciplina.

Por sua vez, o atacante se posicionou na última segunda-feira (14). Ele reconheceu a queda de rendimento, mas criticou como o treinador expôs a situação e garantiu que se sentiu "desvalorizado e exposto" por uma mensagem de um membro da diretoria do futebol. Além disso, no mesmo dia, o centroavante se reuniu com os companheiros de elenco para tratar a situação.

Relacionados do Flamengo contra o Fluminense

Apesar do retorno de Pedro à lista, o Flamengo tem desfalques para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Alex Sandro e Ayrton Lucas, que deixaram o jogo contra o São Paulo lesionados, estão fora; Bruno Henrique cumpre suspensão automática por levar o terceiro cartão amarelo diante do Santos. Além deles, Erick Pulgar segue tratando a fratura no pé direito sofrida no Mundial de Clubes, diante do Bayern de Munique. Confira a lista completa abaixo.

