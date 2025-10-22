Flamengo x Racing: veja os jogadores pendurados na partida de ida das semis da Libertadores

Flamengo e Racing, da Argentina, se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, brasileiros e argentinos contam com jogadores pendurados. O cenário, no entanto, é mais delicado para os visitantes.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís conta apenas com um jogador pendurado: Guillermo Varela. O lateral, que vem sendo reserva no time rubro-negro, ficará fora do jogo de volta, em Avellaneda, caso receba cartão amarelo no Maracanã nesta quarta.

Lista de pendurados do Racing para enfrentar o Flamengo

O Racing conta com quatro jogadores pendurados. No entanto, um deles está fora por lesão: Franco Pardo. Os outros são: o atacante Adrián Martínez (titular), o lateral-esquerdo Gabriel Rojas (dúvida) e o lateral-direito Martinera (pode começar no time titular).

Antes da partida no Maracanã, Adrián Martínez, artilheiro da Libertadores com sete gols, demonstrou preocupação por estar pendurado.

— Há vários atacantes no elenco. Se eles estão lá, é por um motivo. Eles podem jogar da melhor forma possível. Se eu receber um cartão, outro vai entrar. Obviamente, temos que ser um pouco mais cuidadosos do que o normal. Não vou mudar minha forma de jogar porque foi isso que nos trouxe até aqui — disse o atacante.

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.