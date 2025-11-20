Bruno Henrique passou por exames nesta quinta-feira (20) após sentir dores na posterior da coxa esquerda na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Os resultados não identificaram lesão, e o atacante foi diagnosticado com fadiga muscular.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Flamengo saem em defesa de zagueiro após derrota em clássico

O jogador deixou o campo aos 33 minutos do segundo tempo, quando pediu substituição após relatar incômodo. Gonzalo Plata foi acionado para o lugar do camisa 27, que demonstrou preocupação com a dor no banco de reservas.

De volta ao Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira, Bruno Henrique iniciou avaliação com o departamento médico, que seguirá monitorando suas condições de jogo. A tendência é de que ele não seja desfalque nas próximas partidas do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado (22), às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Na sequência, encara o Atlético-MG na terça-feira, fora de casa, antes da viagem para Lima, onde disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique lamente durante Fluminense x Flamengo (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.