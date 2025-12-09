AO VIVO: siga último treino do Flamengo antes da estreia no Mundial

Na véspera do Derby das Américas — jogo que marca a estreia do Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa — a equipe rubro-negra realiza, nesta terça-feira (9), seu último treino no CT Al Ersaal, em Doha (Catar). Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro enfrentará o Cruz Azul, vencedor mais recente da Champions da Concacaf.

O treino começou por volta das 10h15 (de Brasília, 16h15 no horário local), com transmissão da "Flamengo TV". Acompanhe abaixo.

Antes das atividades, o canal do clube conversou com alguns jogadores. Confira abaixo.

Cebolinha: "A gente chega fisicamente muito bem, todos à disposição. A dificuldade maior é o fuso horário, mas estamos nos adaptando seguindo as recomendações do clube. Não consegui dormir de jeito nenhum, mas o clube deixou a gente descansar mais. Amanhã estaremos bem melhor. Tem a ansiedade, quero que chegue a hora do jogo, mas já é meu terceiro Mundial com a camisa do Flamengo. Enfrentaremos uma equipe qualificada, mas o professor Filipe Luís já nos deixou preparados."

Pulgar: "Temos força e gana para seguir ganhando, foi um ano exitoso para todos. Amanhã, vamos tentar ganhar, fazer uma boa partida. Ajuda muito que jogaremos todos os jogos no mesmo estádio, se estiver bom como do nosso treinamento, será ótimo. E tem cadeiras vermelhas e pretas, estamos em casa."

Michael: "A gente treina todos os dias baseado no próximo jogo. A gente está treinando para esse jogo, acertando os últimos detalhes. A gente não precisa mudar muito, apenas potencializar o que está dando certo."

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam pelo chamado "Clássico das Américas" da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10). Se vencer os mexicanos, o Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

O que Filipe Luís espera de Flamengo x Cruz Azul?

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, concedeu entrevista coletiva no Catar nesta terça antes do último treinamento preparatório. O comandante rubro-negro rasgou elogios à equipe do Cruz Azul e negou favoritismo. Também comparou as características dos mexicanos com duas equipes recentes do futebol brasileiro.

— O Cruz Azul é um time com ideias claras: pressiona muito, com muita força física, duelos e perseguições individuais, protagonista dos jogos com a bola, difícil de tirar a bola deles. Costuma dominar os adversários quase sempre. É similar à forma de defender do Bragantino do (Vagner) Mancini e do Atlético Mineiro do Cuca. E, para jogar, lembra várias equipes, mas a individualidade torna a equipe única. São meio-campistas de muita qualidade, que se oferecem para jogar — analisou.

Filipe Luís durant treino do elenco rubro-negro no Catar (Foto: Divulgação / Flamengo)

Filipe Luís tem estudado exaustivamente o primeiro adversário, do qual se tornou admirador.

— É um time muito competitivo, muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com poder financeiro grande. A equipe tem ótimos jogadores, especialmente fortes fisicamente. Defendem de maneira agressiva, com pressão, tentando ser protagonista, atacando o máximo possível, com jogadores com qualidade também no banco. A gente pensa futebol de forma parecida: pressionando e tentando controlar o jogo. Vai ser um jogo muito disputado! — elogiou.