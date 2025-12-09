O técnico do Flamengo, Filipe Luís, se mostrou otimista acerca da presença do atacante Pedro na Copa Intercontinental. O craque rubro-negro, que se recupera de lesão na coxa, viajou para o Catar com o restante do elenco. Para o jogo desta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul, é improvável que o camisa 9 atue.

— Tem (chance de jogar), por isso que ele (Pedro) está aqui. Acreditamos que vai conseguir se recuperar. É o nosso atacante, espero que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente — disse o treinador em entrevista coletiva.

Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

No Catar, Pedro conversa com funcionário do Flamengo enquanto se recupera de lesão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Pedro busca ampliar recorde pelo Flamengo

Bicampeão da Libertadores com o Manto Sagrado, o camisa 9 já tem o nome marcado na história rubro-negra em Mundiais, sendo o jogador que mais vezes balançou as redes adversárias pelo clube em todas as diferentes edições.

O centroavante soma quatro gols pelo Rubro-Negro em torneios chancelados pela Fifa, todos marcados no Mundial e Clubes de 2022 — realizado em fevereiro de 2023. Na ocasião, foram dois gols na semifinal, na derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e outros dois na vitória por 4 a 2 sobre o Al Ahly, do Egito, na decisão de terceiro lugar.

continua após a publicidade

Pedro disputou também a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo neste ano, mas não balançou as redes. O atacante, inclusive, pouco entrou em campo na competição: foram apenas 147 minutos nas quatro partidas da equipe. O camisa 9 foi titular contra Espérance e LAFC, mas foi acionado apenas nos acréscimos na vitória sobre o Chelsea e sequer participou da eliminação para o Bayern.