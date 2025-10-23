menu hamburguer
Lance! Biz

Flamengo bate recorde de receita milionária no Maracanã, mesmo sem maior público do ano

Rubro-negro teve alto ticket médio nas entradas do duelo contra o Racing, pela Libertadores; veja comparação dos valores

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
15:42
Flamengo x Racing Libertadores torcida Maracanã
imagem cameraFlamengo teve maior arrecadação com bilheteria em jogo contra o Racing, pela Libertadores. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Mesmo sem atingir seu maior público de 2025 no Maracanã, o Flamengo alcançou sua arrecadação recorde de bilheteria diante do Racing, em duelo vencido por 1 a 0 na noite de quarta-feira (22), na Libertadores. A torcida rubro-negra levou pela quarta vez neste ano mais de 70 mil pessoas ao estádio e rendeu ao clube um alto faturamento com os ingressos.

Diante dos argentinos, foram 71.378 pessoas, sendo 65.704 pagantes, o que gerou uma renda de R$ 9.714.891,25 na partida. Esse é o maior valor da temporada e conseguiu superar as outras três partidas com público parecido. A explicação é o ticket médio da partida contra o Racing. Por ser uma semifinal de Libertadores, os preços praticados estão acima do que é cobrado para jogos do Brasileirão e da própria disputa das quartas de final da copa continental, quando o Fla enfrentou o Estudiantes.

Neste ano, o recorde de público aconteceu contra o Cruzeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando estiveram presentes 72.565 torcedores presentes, sendo 67.873 pagantes. O número é o maior da história do "novo Maracanã". Entretanto, gerou "apenas" uma renda de R$ 5.835.870, número consideravelmente abaixo da arrecadação do jogo contra o Racing.

O peso do valor do ingresso na Libertadores fica ainda mais claro quando se compara o nível de ocupação da torcida pagante diante do público total. O jogo do Brasileirão teve 2.169 pagantes a mais que a partida da Libertadores, uma representação de 93% de torcedores que pagaram pelas entradas. Contra o Racing, 92,05% do total comprou ingressos.

Os outros dois jogos com mais de 70 mil pessoas foram contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, e o duelo já mencionado diante do Estudiantes. Contra o Palmeiras, foram 71.651 pessoas totais (66.542 pagantes) e uma renda de R$ 5.983.920. Ou seja, 92,8% de ocupação de quem pagou ingressos. Contra o outro time argentino, nas quartas da Libertadores, foram 71.977 torcedores presentes no total (66.743 pagantes) e bilheteria de R$ 6.628.323,75. Isso significa 92,7% de pagantes.

Ao calcular o ticket médio, a partida contra o Racing lidera o ranking com R$ 147,85 por ingresso. O segundo jogo mais caro da lista foi diante do Estudiantes, também pela copa continental, e teve um valor médio de R$ 99,31, ou seja, R$ 48,54 mais baixo que a última partida. Nos duelos do Brasileirão, o Palmeiras aparece com R$ 89,90 de preço médio do ingresso, enquanto o Cruzeiro foi de R$ 86,09.

Ou seja, uma presença maior de público dentro do Maracanã não configura, necessariamente, uma receita recorde de ingressos. Na briga pela liderança do Brasileiro, há a expectativa se a torcida rubro-negra quebrará mais uma vez a marca de maior presença na nova era do estádio, superando o jogo do Cruzeiro. E, como o Flamengo não jogará mais como mandante na Libertadores, já que uma possível final será em campo neutro e jogo único, o duelo contra o Racing tende a ser o mais caro do ano e siga no topo ranking.

Torcida Flamengo x Palmeiras Brasileirão Campeonato Brasileiro
Torcida do Flamengo em jogo diante do Palmeiras, pelo Brasileirão. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Ranking de ticket médio do Flamengo nos quatro jogos

  1. Flamengo x Racing (semifinal de Libertadores) - R$ 147,85 de ticket médio | 65.704 pagantes
  2. Flamengo x Estudiantes (quartas de Libertadores) - R$ 99,31 | 66.743 pagantes
  3. Flamengo x Palmeiras (29ª rodada de Brasileirão) - R$ 89,90 | 66.542 pagantes
  4. Flamengo x Cruzeiro (26ª rodada de Brasileirão) - R$ 86,09 | 67.873 pagantes

Ranking de presença de público

  1. Flamengo x Cruzeiro (26ª rodada de Brasileirão) - 72.565 torcedores (67.873 pagantes)
  2. Flamengo x Estudiantes (quartas de Libertadores) - 71.977 torcedores (66.743 pagantes)
  3. Flamengo x Palmeiras (29ª rodada de Brasileirão) - 71.651 torcedores (66.542 pagantes)
  4. Flamengo x Racing (semifinal de Libertadores) - 71.378 torcedores (65.704 pagantes)

