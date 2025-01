O Flamengo começa 2025 para valer neste domingo (19), mas terá novidades na zaga para encarar o o São Paulo às 17h (de Brasília), em partida amistosa pela FC Series, em Fort Lauderdale, nos EUA. Será o primeiro desafio do time titular rubro-negro, que ainda está em pré-temporada, apesar de o Campeonato Carioca já ter começado.

A equipe terá o desfalque de Léo Pereira. O zagueiro foi liberado para voltar ao Brasil por conta de um problema pessoal. Assim, o jovem João Victor Carbone, que é zagueiro, assumirá a vaga na defesa rubro-negra, já que Fabrício Bruno foi vendido ao Cruzeiro e David Luiz não renovou seu contrato.

Além disso, o meia Alcaraz deve jogar como atacante com Matheus Gonçalves e Bruno Henrique.

Escalação do Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Alcaraz

Como chegam Flamengo e São Paulo

Sob a liderança de Luís Zubeldía, o São Paulo chega ao jogo após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro. No entanto, alguns dos principais jogadores retornaram ao Brasil para a estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP, incluindo Rafael, Arboleda, Ferraresi, e Luciano.

Apesar do problema na escalação, o Flamengo chega animado para o primeiro desafio. Comandado por Filipe Luís, o time entra em campo com altas expectativas sobre a atuação de Bruno Henrique, que compete por posição com Everton Cebolinha, em recuperação de lesão.

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLAMENGO

AMISTOSO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Lockhart Stadium, na Flórida, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Band (canal aberto), do Sportv (canal fechado) e da TNT Sports (YouTube)

