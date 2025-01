Jorge Jesus elege ex-Flamengo como técnico brasileiro preferido

Multicampeão com o Flamengo, Jorge Jesus confessou quem é o seu favorito entre os técnicos brasileiros da história. O português, que atualmente comanda o Al-Hilal, participou de uma entrevista "ping pong" com o jornal "Band" e se abriu sobre suas preferências e desejos. Entre os grandes nomes do Brasil, o treinador escolheu o, também ex-Rubro-Negro, Vanderlei Luxemburgo.

continua após a publicidade

➡️ Neymar e Rivaldo batem boca nas redes após declaração polêmica

Números e títulos de Vanderlei Luxemburgo

Vanderlei Luxemburgo, atualmente sem clube, já comandou 24 equipes em sua carreira, incluindo a Seleção Brasil. Ao todo, em relação a números, o técnico tem mais de 50% de aproveitamento, com 795 vitórias em 1561 jogos disputados ao lado do campo.

Em seu currículo, Luxemburgo tem grandes nomes do futebol nacional. Com destaque nas diversas passagens pelo Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians, o treinador acumulou títulos e polêmicas nos clubes em que passou.

continua após a publicidade

Em 40 anos de carreira como técnico, Luxemburgo conquistou 14 estaduais (Paulistão 1990, 93, 94, 96, 01, 06, 07, 08 e 20; Cariocão 2011; Mineiro 2003 e 10; Pernambucano 2017; e Capixaba 1983), cinco Brasileirões (1993, 94, 98, 2003 e 04) e uma Copa do Brasil (2003), além de torneios regionais e uma Copa América (1999) pela Seleção Brasileira.

Confira todas as respostas de Jorge Jesus

A entrevista foi realizada através de perguntas e respostas rápidas, conhecida como "ping pong", e Jorge Jesus expressou de forma direta seu favoritismo sobre jogadores, treinadores e o Rio de Janeiro, onde viveu quando comandava o Flamengo. Além disto, o português afirmou que há chances de comandar a Seleção Brasileira e deseja ser campeão mundial.

continua após a publicidade

Um jogador que atua no Brasil: "É do Flamengo, agora já não está no Flamengo, mas Gabigol"

Uma saudade do Brasil: "A praia, o sol e o calor"

Um técnico brasileiro: "Luxemburgo"

Um estádio: "Maracanã"

Uma cidade: "Rio de Janeiro"

Uma torcida: "A do Flamengo"

Um jogador árabe: "Salem Al-Dawasari"

Um sonho: "Ser campeão do mundo por uma Seleção"

Qual Seleção? "Não há muitas para ser campeão do mundo, tem poucas para ser… Daquelas que eu possa ter chance, ou Brasil ou Portugal"

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas