Oscar titular! Confira a escalação do São Paulo para o duelo contra o Flamengo

O São Paulo está escalado para o confronto com o Flamengo pela FC Series, que acontece logo mais, às 17h, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida. O técnico Luis Zubeldía promoveu mudanças no onze inicial em comparação ao time que enfrentou o Cruzeiro na última quarta-feira.

Para o jogo, o Tricolor terá a estreia do meia Oscar, principal contratação da janela de transferências. O camisa 8 atuou apenas no segundo tempo contra o time mineiro e agora será titular contra o rubro-negro carioca.

Oscar treina com o elenco do São Paulo nos EUA. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Além de Oscar, Zubeldía, coloca o lateral Enzo Díaz desde o começo. O argentino também foi contratado nesta janela e atuou nos 45 minutos finais do último amistoso, tendo desempenhado bem e agradado à torcida são-paulina.

Entretanto, o São Paulo não terá em campo seu "quarteto mágico" que a torcida esperava. Luciano, que foi titular no último jogo, não inicia a partida. Lucas Moura e Calleri fazem companhia a Oscar no onze inicial desta vez.

Na defesa, Zubeldía aposta na dupla que se firmou na segunda metade da última temporada, com Ruan e Alan Franco. Arboleda e Sabino retornaram antes para o Brasil e devem formar a dupla de zaga diante do Botafogo-SP, nesta segunda (20), pela estreia do Paulistão.

Outra dupla que volta a se formar é Alisson e Pablo Maia. Os volantes foram grandes nomes do São Paulo nos primeiros meses de 2024. Ambos se lesionaram e passaram meses fora. Alisson retornou no fim do ano passado mira a titularidade, enquanto Maia atuou por 20 minutos contra o Cruzeiro em sua reestreia e deve ganhar mais minutagem na partida de logo mais.

O São Paulo está escalado com: Jandrei, Igor Vinicius, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia e Oscar, Lucas Moura, Calleri e Ferreira.