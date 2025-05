O Flamengo terá um desfalque importante para a partida contra o Cruzeiro neste domingo (4), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Afinal, o equatoriano Gonzalo Plata, com dores no joelho direito, não viajará com a delegação rubro-negro para o confronto em Belo Horizonte, no Mineirão.

Segundo o clube carioca, o jogador relatou dores por conta de um edema ósseo, e que ele passa por um controle de carga, seguindo tratamento no Ninho do Urubu.

Retornos no Flamengo

Por outro lado, o técnico Filipe Luís contará com os retornos dos titulares que ficaram fora da partida contra o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, como Arrascaeta e Pedro. A dupla, aliás deve ser titular na partida deste domingo.

Arrascaeta retorna contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Alex Sandro, que se recuperou de um edema na coxa esquerda, também fica à disposição.

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves; Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alex Sandro; Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e João Victor; Meias: Arrascaeta, De la Cruz, Erick Pulgar, Gerson, Evertton Araújo, Allan e Joshua; Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Michael.

