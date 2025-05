Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Flamengo CRU FLA 7ª RODADA CAMPEONATO BRSAILEIRO Data e Hora Domingo, 4 de maio de 2025, 18h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Bruno Raphael Pires e Maíra Mastella Moreira Var Wagner Reway Onde assistir

Cruzeiro e Flamengo fazem, neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, o grande duelo da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa quer manter o aproveitamento de 100% como mandante na competição, e o Rubro-Negro carioca defende a liderança, com 14 pontos. A partida terá transmissão da Record TV, Cazé TV e do Premiere.

O Cruzeiro ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 10 pontos, e venceu os três jogos que fez como mandante: 2 a 1 no Mirassol e 3 a 0 contra o Bahia, no Mineirão, e, na rodada passada, 1 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia.

O Cruzeiro venceu o Vasco na última rodada do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Flamengo ainda não perdeu neste Brasileirão, e vem de goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, no domingo (4), no Maracanã. Como visitante, o time carioca venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, e o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e empatou por 0 a 0 com o Vasco, no Maracanã.

No meio de semana, as duas equipes jogaram pela terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0, no Mineirão, poupando quatro titulares no início da partida. O Flamengo, com um time alternativo, derrotou o Botafogo-PB por 1 a 0, em São Luís do Maranhão.

Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 na última rodada do Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Previsão de público para Cruzeiro x Flamengo ultrapassa 57 mil torcedores

O Cruzeiro aumentou a expectativa de público para o jogo deste domingo (4) de 40 mil para 57,5 mil torcedores, após a vitória sobre o Vila Nova-GO pela Copa do Brasil.

Os torcedores do Cruzeiro que fazem parte do programa Sócio 5 Estrelas podem comprar e resgatar os ingressos pelo app Cruzeiro Nação Azul e pelo site oficial do clube: socio.cruzeiro.com.br. Os torcedores que não são sócios podem adquirir os bilhetes pelo site www.ingresso.cruzeiro.com.br, com o limite de dois por CPF.

O Flamengo comprou a carga total de ingressos destinados à torcida visitante, ou seja 10% da capacidade total do Mineirão. Os torcedores do Flamengo podem adquiri-los no site oficial do clube. Os bilhetes deverão ser retirados em Belo Horizonte.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Flamengo:

Setor Amarelo (Superior e Inferior): R$ 110

Setor Laranja (Superior e Inferior): R$ 110

Setor Vermelho Superior: R$ 170

Setor Vermelho Inferior: R$ 190

Setor Roxo Inferior: R$ 250

Camarote Setor Vermelho: R$ 400

Setor Roxo Superior (incluindo Visitante): R$ 170

Confira as informações de Cruzeiro x Flamengo:

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 18h30;

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.