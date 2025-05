Em seu retorno aos jogos do Flamengo após ficar longo período fora dos jogos por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, Pedro vem demonstrando o quanto é importante no time carioca. Atualmente, a diretoria rubro-negra tem conversas com o estafe do jogador por uma renovação de contrato, visando valorização salarial.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, José Boto, diretor do Flamengo, e empresários do atacante chegaram a um acordo pela renovação e valorização salarial do jogador. Resta, no entanto, o "ok" de Bap, presidente do Rubro-Negro. A informação foi confirmada pelo Lance!.

O contrato de Pedro com o Flamengo vai até o fim de 2027. O salário do jogador é na casa do R$ 1,1 milhão. O entendimento interno do clube carioca é que o camisa 9 é um dos jogadores com salário defasado em comparação com outros nomes.

Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antiga gestão tinha acordo por renovação

Antes da lesão durante treino da Seleção Brasileira, Pedro tinha um acordo verbal com a antiga gestão do Flamengo (presidente Rodolfo Landim). Com o problema, as conversas foram paralisadas.

Clubes de fora do Brasil monitoram a situação de Pedro

Com o retorno em alto nível nos jogos do Flamengo, Pedro voltou a chamar a atenção do mercado estrangeiro. O Nottingham Forest, da Inglaterra, que em agosto de 2024 formalizou uma proposta pelo jogador, voltou a monitorar a situação do camisa 9.

Ou seja, a renovação de contrato de Pedro com o Flamengo também serveria como "um recado" aos possíveis interessados pelo atleta.

Números de Pedro em 2025

Desde o seu retorno aos jogos, Pedro disputou cinco partidas, com quatro gols e uma assistência.

⚔ 5 jogos (1 titular)

⚽ 4 gols (!)

🅰 1 assistência

🅿 5 participações em gols (!)

⏰ 36 mins p/ participar de gol (!)

👟 2.5 finalizações p/ marcar (!)

🎯 8/10 finalizações no gol (80%!)

🔑 5 passes decisivos (!)

