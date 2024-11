Flamengo tem concorrência por vaga de Pulgar na final da Copa do Brasil

Erick Pulgar em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terá ausência importante no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Erick Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, no jogo de volta da semifinal. Por isso, Filipe Luís terá de explorar opções para substituir o chileno, que voltou a se destacar desde que o novo comandante assumiu a equipe.

De la Cruz segue fora por conta de lesão na coxa, e o substituto deve seguir sendo Evertton Araújo. O jovem fez boas apresentações contra Juventude e Internacional - mesmo com a falha no gol de empate do Colorado. Assim, resta saber quem atuará ao lado do cria da base rubro-negra.

As opções para o meio-campo

Sem Pulgar, dois nomes se apresentam como os mais prováveis de ganhar um lugar no time do Flamengo para a decisão da Copa do Brasil. Caso não queira mexer em outros setores da equipe, Allan deve ser a escolha de Filipe Luís. O jogador é o único primeiro volante de origem. No entanto, Léo Ortiz - que vem atuando como zagueiro, sua posição natural - pode herdar a função à frente a primeira linha de defesa; neste caso, Fabrício Bruno entraria na zaga.

Há ainda uma terceira opção, menos provável. Carlos Alcaraz já atuou como primeiro homem de meio-campo algumas vezes na carreira, e pode assumir o lugar do chileno. Desta forma, o argentino e Evertton Araújo teriam mais responsabilidades defensivas, mas o Rubro-Negro ganharia qualidade na saída de bola.

Outros problemas

Além de Erick Pulgar, quem também está do primeiro jogo da final da Copa do Brasil por suspensão é Bruno Henrique, expulso contra o Corinthians na Neo Química Arena. Ademais, Alex Sandro e David Luiz ficaram fora do último jogo do Flamengo por problemas musculares e são dúvidas; ambos participaram do treino desta quarta-feira (31).

