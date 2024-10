Flamengo fecha programação e tem prioridades até final da Copa do Brasil

Filipe Luís comanda treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem o planejamento definido antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no domingo (3), contra o Atlético-MG, no Maracanã. Serão três sessões de treinos até o dia da decisão, e o time corre para recuperar jogadores para a partida de ida.

O primeiro treinamento já ocorreu nesta quinta-feira (31), na parte da tarde. O elenco recebeu a manhã livre após o empate em 1 a 1 com o Internacional, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Na sexta-feira e no sábado o time volta a treinar de manhã, às 9h.

Desfalques

O Flamengo não poderá contar com Erick Pulgar no jogo de ida da final da Copa do Brasil. O chileno está suspenso, pois recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, no segundo jogo da semifinal. Quem também está fora da partida no Maracanã por suspensão é Bruno Henrique, expulso no confronto da Neo Química Arena.

Desta forma, Filipe Luís busca soluções para os ausentes. Léo Ortiz e Allan são as opções mais prováveis para o lugar de Pulgar. No ataque, Michael e Plata podem assumir a posição do camisa 27, considerando que Gabigol deve ser titular.

Além disso, o Rubro-Negro corre para recuperar atletas. Alex Sandro e David Luiz sequer viajaram para enfrentar o Internacional no Rio Grande do Sul. O lateral-esquerdo se recupera de desconforto muscular, que o tirou dos últimos dois compromissos do Fla, enquanto o zagueiro lida com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no próximo domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 16h, no Maracanã. A partida de volta acontece uma semana depois, no dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.