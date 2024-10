STJD denuncia Flamengo e Fluminense por briga entre torcedores

Torcedores do Flamengo chegando ao Maracanã pela rampa da Uerj para clássico contra Fluminense (Gabriel Gaudêncio/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fluminense foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de briga entre torcedores no dia 17 de outubro, antes do clássico pela 30ª rodada do Brasileirão. Além disso, o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, foi denunciado por ofensa à honra do árbitro Raphael Claus. O duelo terminou em vitória do Tricolor por 2 a 0.

O confronto entre rubro-negros e tricolores ocorreu entre as ruas São Francisco Xavier e Barão de Mesquita, próximo ao Colégio Militar. Segundo a Polícia Militar, três homens foram detidos e encaminhados ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

A dupla Fla-Flu foi enquadrada no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto. A informação foi publicada primeiramente pelo Metrópoles.

O Fluminense também foi citado no parágrafo segundo, por ser visitante da partida. "Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato." A pena pode chegar a R$ 100 mil.

Caso Spindel

No caso de Bruno Spindel, o diretor do Flamengo foi denunciado no artigo 243-F, por "ofender alguém em sua honra" em ação ligada ao esporte. O dirigente foi flagrado fazendo gestos insinuando roubo ao árbitro Raphael Claus durante a partida. A pena varia entre R$ 100 e R$ 100 mil e suspensão de 15 a 90 dias.

