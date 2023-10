A mais recente negativa foi na semana passada, depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo pelo clube alvinegro. Ao entrar em contato com os representantes de Tite, o Corinthians foi informado que o treinador ainda não havia decidido sobre aceitar assumir algum time brasileiro em 2023. Com pressa para fechar com um novo nome, a diretoria corintiana acertou com Mano Menezes.