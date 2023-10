Everton Ribeiro vive um momento decisivo com a camisa do Flamengo. Com contrato até o fim de 2023, o meia não fez uma boa temporada e uma renovação não é certeza. No entanto, o camisa 7 tem sido muito elogiado pela atuação no jogo contra o Bahia no sábado (30), no Maracanã, pelo Brasileirão. A reta final do Campeonato Brasileiro, única competição restante para o Rubro-Negro no ano, pode ser decisiva para um novo acordo entre ER7 e o Fla.