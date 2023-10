O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 neste sábado (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a triunfar no torneio após duas partidas. O duelo marcou o reencontro do Rubro-Negro com sua 'leveza', e o time esboçou, minimamente, maior organização e competitividade.