Luiz Araújo revela ‘segredo’ do Flamengo no Brasileirão

Herói do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians neste domingo (28), na Neo Química Arena, Luiz Araújo celebrou mais um resultado positivo da equipe no Brasileirão. O Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e dispara na liderança, quatro pontos à frente do vice-líder Cruzeiro.

Em entrevista na saída de campo, o camisa 7 foi questionado sobre o "segredo" do desempenho da equipe na competição. Segundo ele, a qualidade e profundidade do elenco do Fla é o principal fator.

— O segredo do Flamengo é um grupo muito qualificado, de grandes jogadores. Não importa quem entra jogando ou quem entra do banco, com certeza vai dar conta do recado. Hoje eu saí do banco e fui feliz em fazer esse gol, mas não só eu, o grupo todo correu — disse à "Record".

— Soubemos sofrer ali no primeiro tempo, foi muito difícil. No segundo tempo voltamos melhor, conseguimos impor o nosso ritmo, o nosso jogo, e graças a Deus saímos com os três pontos para continuar a liderança, que é o mais importante — completou.

Corinthians x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo buscou a virada no final do jogo e venceu o Corinthians por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Yuri Alberto perdeu um pênalti ao arriscar uma cavadinha, mas se redimiu, marcou no segundo tempo e voltou a balançar as redes após quatro meses. Apesar da euforia da Fiel, Arrascaeta marcou para os cariocas e deixou o placar igual na Neo Química Arena. Perto do apito final, Luiz Araújo definiu a vitória para o Rubro-negro.

